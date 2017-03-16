SEE LENDING PLATFORM

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project consists of an investment under the European Fund for Strategic Investments (EFSI) in a layered non-granular debt fund providing secured debt financing to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in South Eastern Europe (SEE).
The fund will provide debt financing to the companies which, on a stand-alone basis, would be too small to be financed directly by the Bank. These companies are experiencing a financing gap due to increased risk aversion of traditional financing partners and lack of expansion capital as a result of the crisis. The fund's strategy is focused on the provision of tailor-made debt financing solutions to the companies in the target regions, hence filling the market gaps. The fund will target SMEs and mid-caps in Southeastern Europe, with at least 60% of investments in EU Member States and up to a maximum of 40% in non-EU Member States (particularly candidate countries). The fund's target size is EUR 250m.
The fund will ensure that the project is carried out in accordance with the relevant applicable EU environmental legislation and directives.
When applicable, the fund will ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation and directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.