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OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
43.897.192,78 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 43.897.192,78 €
Müllbeseitigung : 43.897.192,78 €
Unterzeichnungsdatum
21/04/2021 : 43.897.192,78 €
Andere Links
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10/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT
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19/07/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
Related EFSI register
20/07/2018 - OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/04/2021
20160662
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 200 million (EUR 47 million)
PLN 415 million (EUR 97 million)
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Construction of a waste-to-energy plant that will produce electricity and heat for the municipality of Olsztyn. The process of including the plant in the Waste Management Programme for Mazursko-Warminskie Voivodship is ongoing.

The project will ensure reliable heat supply to the district heating network, contribute to the security of supply in electricity and, due to the use of waste, will increase the diversification of the power sector. Furthermore, the project aims to achieve the objectives of the Landfill Directive (1999/31/EC) and the Waste Framework Directive (2008/98/EC), namely by contributing to the diversion of biodegradable waste from landfills. The project will also reduce greenhouse gas emissions by reducing methane emissions from landfills and by generating heat and electricity from a partly renewable energy source. It is located in a region eligible for funding from the Cohesion Fund as defined by the Commission Implementing Decision 2014/99/EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project underwent an environmental impact assessment and received the environmental permit in 2015.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required. The tender for a private partner to provide heat to the district heating system in Olsztyn was published in OJEU on 4/12/2012 (2012/S 233-383088).

Weitere Unterlagen
10/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT
19/07/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
20/07/2018 - OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84005506
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160662
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2018
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85760230
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160662
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84809068
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20160662
Letzte Aktualisierung
20 Jul 2018
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT
Datenblätter
OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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