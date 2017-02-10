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PUBLIC TO PRIVATE SUPPLY CHAIN FINANCE (SPAIN)

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 300.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/07/2017 : 300.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Juncker-Plan - EIB und Farmafactoring España unterzeichnen Garantie über 300 Millionen Euro, um spanische KMU zu unterstützen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/07/2017
20160647
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PUBLIC TO PRIVATE SUPPLY CHAIN FINANCE (SPAIN)
FARMAFACTORING ESPANA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 2520 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation concerns a linked risk-sharing guarantee instrument to be provided to a specialised factoring company with the aim of expanding its supply chain financing programme in Spain, enabling alternative access to finance for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps.

The operation will improve access to finance for SMEs and mid-caps via a discount of commercial invoices.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The side letter to the guarantee contract will provide allocation conditions to ensure compliance with the Bank's standard environmental and social requirements.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation, as appropriate.

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Spanien: Juncker-Plan - EIB und Farmafactoring España unterzeichnen Garantie über 300 Millionen Euro, um spanische KMU zu unterstützen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen