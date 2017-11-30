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MARGUERITE FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Sektor(en)
Industrie : 4.000.000 €
Wasser, Abwasser : 18.000.000 €
Telekommunikation : 26.000.000 €
Verkehr : 42.000.000 €
Energie : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2017 : 2.000.000 €
30/11/2017 : 2.000.000 €
30/11/2017 : 9.000.000 €
30/11/2017 : 9.000.000 €
30/11/2017 : 13.000.000 €
30/11/2017 : 13.000.000 €
30/11/2017 : 21.000.000 €
30/11/2017 : 21.000.000 €
30/11/2017 : 55.000.000 €
30/11/2017 : 55.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MARGUERITE FUND II
Related public register
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MARGUERITE FUND II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2017
20160631
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MARGUERITE FUND II
CASSA DEPOSITI E PRESTITI,BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT,KFW,INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 700 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a pan-European infrastructure fund targeting transport, energy, renewable energy, energy efficiency, ICT (broadband) and water treatment sectors.

Marguerite Fund II aims at equity investments in different sectors including energy, renewable energy, energy efficiency, transport, telecommunications and water treatment within EU countries. Up to 20% could be also invested into accession countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the Fund's underlying infrastructure investments will either require a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether an EIA is required or not. The legal documentation to be entered into by the Bank will require the Fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU Directives and the environmental and social standards of the Bank. The promoter's capacity and procedures will be assessed to ensure that the Fund Management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

The EIB will require the Fund Manager to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the EIB Guide to Procurement or relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

No web publication for confidentiality reasons

Weitere Unterlagen
25/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MARGUERITE FUND II
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MARGUERITE FUND II
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MARGUERITE FUND II
Datum der Veröffentlichung
25 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73082638
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160631
Sektor(en)
Industrie
Energie
Verkehr
Telekommunikation
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MARGUERITE FUND II
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190596327
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160631
Sektor(en)
Industrie
Energie
Verkehr
Telekommunikation
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MARGUERITE FUND II
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MARGUERITE FUND II
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MARGUERITE FUND II

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen