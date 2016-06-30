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BICE CREDIT LINE FOR PRIVATE SECTOR

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.597.681,41 €
Länder
Sektor(en)
Argentinien : 60.597.681,41 €
Durchleitungsdarlehen : 60.597.681,41 €
Unterzeichnungsdatum
2/11/2017 : 60.597.681,41 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Argentinien: EIB unterstützt KMU mit 71 Millionen US-Dollar

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/11/2017
20160630
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BICE LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 61 million
EUR 120 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A line of credit to part-finance projects undertaken by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Argentina, and implemented by Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)

The project aims to contribute to better access to long-term finance for the local private sector in Argentina.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter will be required to comply with the Bank's environmental and social (E&S) standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen