SCHOOL ROOFTOPS PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
The project consists of the construction of up to 500 rooftop photovoltaic systems on schools in the West Bank with a total capacity of up to 35 Megawatt Peak (MWp).
The project main objective is to foster economic resilience through a long-term investment in decentralised energy systems. Another objective is to contribute to climate change mitigation by increasing electricity generation capacity from renewable sources and to support low carbon and climate resilient development; the project would also create awareness among teachers and students with respect to the benefits of renewable energy and the threat of climate change and it would reduce the Ministry of Education's financial burden.
If the project was located in the EU, it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. Competent authorities in the EU would typically not require an EIA for this type of project. Under national legislation (Environmental Law of 1999, Environmental Assessment Policy of 2000) the project would follow a screening process to determine whether an EIA is required. The project impacts and compliance of the permitting procedures with EIB Environmental and Safety (E&S) standards will be assessed in detail during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.