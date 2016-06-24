Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SCHOOL ROOFTOPS PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.917.934,21 €
Länder
Sektor(en)
Palästina* : 15.917.934,21 €
Energie : 15.917.934,21 €
Unterzeichnungsdatum
15/03/2019 : 15.917.934,21 €
Andere Links
Related public register
07/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCHOOL ROOFTOPS PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
Zugehörige Pressemitteilungen
Palästina: Solarstrom von Schuldächern für 16 000 Haushalte im Westjordanland
Story zum Projekt
Klimafinanzierungen – eine Chance

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/03/2019
20160624
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCHOOL ROOFTOPS PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
MASSADER FOR NATURAL RESOURCES AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT,PALESTINE INVESTMENT FUND PLC,SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 18 million (EUR 16 million)
USD 36 million (EUR 32 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of up to 500 rooftop photovoltaic systems on schools in the West Bank with a total capacity of up to 35 Megawatt Peak (MWp).

The project main objective is to foster economic resilience through a long-term investment in decentralised energy systems. Another objective is to contribute to climate change mitigation by increasing electricity generation capacity from renewable sources and to support low carbon and climate resilient development; the project would also create awareness among teachers and students with respect to the benefits of renewable energy and the threat of climate change and it would reduce the Ministry of Education's financial burden.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project was located in the EU, it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. Competent authorities in the EU would typically not require an EIA for this type of project. Under national legislation (Environmental Law of 1999, Environmental Assessment Policy of 2000) the project would follow a screening process to determine whether an EIA is required. The project impacts and compliance of the permitting procedures with EIB Environmental and Safety (E&S) standards will be assessed in detail during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
07/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCHOOL ROOFTOPS PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Palästina: Solarstrom von Schuldächern für 16 000 Haushalte im Westjordanland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCHOOL ROOFTOPS PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
Datum der Veröffentlichung
7 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87254123
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160624
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Palästina*
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCHOOL ROOFTOPS PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
Andere Links
Übersicht
SCHOOL ROOFTOPS PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
Datenblätter
SCHOOL ROOFTOPS PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
Zugehörige Pressemitteilungen
Palästina: Solarstrom von Schuldächern für 16 000 Haushalte im Westjordanland
Story zum Projekt
Klimafinanzierungen – eine Chance

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Palästina: Solarstrom von Schuldächern für 16 000 Haushalte im Westjordanland
Story zum Projekt
Klimafinanzierungen – eine Chance
Andere Links
Related public register
07/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCHOOL ROOFTOPS PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

Videos

Thumbnail: Palestinian school rooftops
Palestinian school rooftops
Learn more

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen