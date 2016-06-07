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LIVANOVA R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 50.000.000 €
Italien : 50.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/06/2017 : 50.000.000 €
29/06/2017 : 50.000.000 €
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21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIVANOVA R&D

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Januar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/07/2017
20160607
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LIVANOVA R&D
LIVANOVA PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation concerns the financing of Livanova's research and development (R&D) activities in the cardiac surgery and cardiac rhythm management franchises.

The operation targets the promoter's research, development and innovation (RDI) activities for the development of new products and technologies in the cardiac surgery and cardiac rhythm management sectors. The activities will be carried out in Italy and France in the period 2017 to 2019.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIVANOVA R&D

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIVANOVA R&D
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71620390
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160607
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
LIVANOVA R&D

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen