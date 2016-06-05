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BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2018 : 200.000.000 €
Andere Links
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08/07/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
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13/03/2019 - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: Investitionsoffensive für Europa - EIB unterstützt weiteren Ausbau des Flughafens Budapest Liszt Ferenc

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2018
20160605
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
BUDAPEST AIRPORT ZRT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 463 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises a number of investments at Budapest Airport that are mainly aimed at accommodating future growth in traffic and continuing to ensure highest airport safety and security standards are maintained. Works include the construction of the new Pier B, a possible new Terminal 3, the renewal of the airfield ground lighting, the construction of a new cargo city and a range of other landside and airside enhancements. The upgrade of the baggage handling system with the most recent Standard 3 machines is also included. The project will increase the handling capacity of the airport to accommodate the expectable future demand, strengthen the Airport's operational resilience and improve passenger's experience.

The project will increase capacity and levels of service at Budapest Airport, benefiting passengers, cargo operators and other airport stakeholders alike.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A number of the components of the project would fall under Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
08/07/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
13/03/2019 - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: Investitionsoffensive für Europa - EIB unterstützt weiteren Ausbau des Flughafens Budapest Liszt Ferenc

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Datum der Veröffentlichung
8 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158726442
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160605
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91804457
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20160605
Letzte Aktualisierung
13 Mar 2019
Sektor(en)
Verkehr
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Datenblätter
BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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