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GWP TBILISI WASTE WATER AND INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
21.470.000 €
Länder
Sektor(en)
Georgien : 21.470.000 €
Wasser, Abwasser : 21.470.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/07/2017 : 21.470.000 €
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16/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GWP TBILISI WASTE WATER AND INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Georgien: Bank der EU unterzeichnet erstes Direktdarlehen an ein Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/07/2017
20160585
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TBILISI WASTE WATER AND INFRASTRUCTURE
Georgian Water and Power LLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 25 million (EUR 23 million)
USD 51 million (EUR 46 million)
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Modernisation of the water and wastewater infrastructure and waste-water treatment in Georgia's capital Tbilisi

The proposed financing would contribute to the reduction of public health risks and the improvement of living standards in Georgia's capital Tbilisi. It would enable investments in the improvement and extension of water supply and the rehabilitation of a Soviet-era wastewater treatment plant.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project would contribute to the reduction of water leakages and reduction of energy consumption. It would also reduce discharges of insufficiently treated wastewater into surface water.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GWP TBILISI WASTE WATER AND INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90230525
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160585
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Georgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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TBILISI WASTE WATER AND INFRASTRUCTURE
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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