Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
37.200.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 37.200.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 4.426.800 €
Industrie : 32.773.200 €
Unterzeichnungsdatum
29/07/2021 : 737.800 €
18/09/2017 : 3.689.000 €
29/07/2021 : 5.462.200 €
18/09/2017 : 27.311.000 €
Andere Links
Related public register
15/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Bulgarien: EU-Bank eröffnet Büro in Sofia und besiegelt erstes Unternehmensdarlehen mit EFSI-Garantie
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/09/2017
20160578
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
OLIVA AD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 37 million
EUR 74 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of a crushing and oil extraction facility of crude sunflower oil with a nameplate capacity of up to 1 500 tons per day (tpd) and associated storage and logistics facilities in the village of Beloslav (near Varna, Bulgaria). The promoter has already obtained the necessary building permits and has started first stages of construction along with negotiations with equipment suppliers.

The proposed investment is to support the expansion of a successful mid-cap local operator in the sunflower market which has been continuously modernising its assets and improving competitiveness. Furthermore, the proximity of the new plant to the Varna port is expected to facilitate transport (notably due to the presence of an important logistic hub - sea, railways and roads). Through the construction of a new greenfield sunflower oilseed production plant, which is expected to incorporate best available technology, the company should be able to consolidate its competitive position and, therefore, increase its market share both in Bulgaria and in the EU. The project will also create new employment and help secure existing employment in rural areas and, therefore, contribute to agriculture/bioeconomy in a less developed European region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to be operated and implemented in conformity with applicable national and EU environmental legislations.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Weitere Unterlagen
15/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Bulgarien: EU-Bank eröffnet Büro in Sofia und besiegelt erstes Unternehmensdarlehen mit EFSI-Garantie

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
15 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70266168
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160578
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
227041948
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160578
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
Andere Links
Übersicht
FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
Datenblätter
FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Bulgarien: EU-Bank eröffnet Büro in Sofia und besiegelt erstes Unternehmensdarlehen mit EFSI-Garantie
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Bulgarien: EU-Bank eröffnet Büro in Sofia und besiegelt erstes Unternehmensdarlehen mit EFSI-Garantie
Andere Links
Related public register
15/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FOOD INDUSTRY CAPACITY EXPANSION
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen