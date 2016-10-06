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INFRANODE

Unterzeichnung(en)

Betrag
95.119.727,04 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 4.042.588,34 €
Norwegen : 14.267.959,08 €
Finnland : 30.997.350,02 €
Schweden : 40.425.884,06 €
Verkehr : 951.197,28 €
Müllbeseitigung : 4.575.258,88 €
Telekommunikation : 5.459.872,34 €
Stadtentwicklung : 6.658.380,88 €
Wasser, Abwasser : 7.790.305,62 €
Dienstleistungen : 7.856.889,46 €
Energie : 61.827.822,58 €
Unterzeichnungsdatum
16/02/2017 : 20.212,94 €
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16/02/2017 : 26.929,73 €
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16/02/2017 : 71.339,8 €
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16/02/2017 : 97.224,25 €
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16/02/2017 : 116.022,29 €
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16/02/2017 : 129.531,99 €
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16/02/2017 : 141.490,59 €
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16/02/2017 : 154.576,64 €
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16/02/2017 : 154.986,75 €
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16/02/2017 : 165.543,99 €
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16/02/2017 : 166.958,9 €
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16/02/2017 : 188.508,09 €
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16/02/2017 : 202.129,42 €
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16/02/2017 : 220.554,47 €
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16/02/2017 : 222.439,55 €
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16/02/2017 : 343.144,42 €
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16/02/2017 : 409.490,42 €
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16/02/2017 : 499.378,57 €
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16/02/2017 : 584.272,92 €
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16/02/2017 : 589.266,71 €
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16/02/2017 : 745.486,27 €
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16/02/2017 : 889.623,95 €
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16/02/2017 : 972.242,51 €
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16/02/2017 : 1.084.907,25 €
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16/02/2017 : 1.160.222,87 €
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16/02/2017 : 1.269.341,48 €
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16/02/2017 : 1.280.190,56 €
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16/02/2017 : 1.313.841,21 €
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16/02/2017 : 1.414.905,94 €
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16/02/2017 : 1.655.439,95 €
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16/02/2017 : 1.669.589,01 €
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16/02/2017 : 1.750.432,3 €
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16/02/2017 : 4.637.086,7 €
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16/02/2017 : 10.074.138,75 €
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16/02/2017 : 13.138.412,33 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Investitionsoffensive für Europa: 900 Millionen schwedische Kronen für Infrastruktur in den nordischen Ländern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/02/2017
20160571
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INFRANODE
INFRANODE I HOLDING AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 901 million
SEK 4460 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment platform (IP) focusing on energy, transport and social infrastructure projects in Nordic countries

The platform's investments will contribute to a number of EU priority objectives in the energy, transport, and social infrastructure sectors - climate change and security of energy supply as well as protection and enhancement of the urban environment and creation of sustainable cities and communities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The individual projects associated with the IP's underlying investments are mostly expected to fall under Annex I or Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Consequently, most projects will either require a full EIA or a screening decision by the national competent authority to determine whether or not an EIA is required. The legal documentation to be entered into by the Bank will require the IP to ensure that its underlying investments and any projects associated with them respect the relevant EU directives and the Bank's environmental and social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU where applicable and/or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
01/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INFRANODE
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - INFRANODE
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INFRANODE
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69391286
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160571
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Verkehr
Stadtentwicklung
Energie
Telekommunikation
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
EU-Länder
Schweden
Finnland
Dänemark
Norwegen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - INFRANODE
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
179158136
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160571
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Verkehr
Stadtentwicklung
Energie
Telekommunikation
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
EU-Länder
Schweden
Finnland
Dänemark
Norwegen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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