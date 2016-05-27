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YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
167.688.737,37 €
Länder
Sektor(en)
Indien : 167.688.737,37 €
Energie : 167.688.737,37 €
Unterzeichnungsdatum
31/01/2018 : 80.276.149,96 €
8/01/2019 : 87.412.587,41 €
Andere Links
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15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL
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18/05/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL
Zugehörige Pressemitteilungen
Indien: Neue Initiative von EIB und YES Bank unterstützt Erneuerbare-Energien-Projekte mit 400 Millionen US-Dollar
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YES BANK REWA DISTRICT SOLAR POWER

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/01/2018
20160527
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 200 million (EUR 170 million)
USD 400 million (EUR 340 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A framework loan of up to USD 200 m to part-finance renewable energy projects in India

This operation concerns a framework loan to support the construction and operation of solar photovoltaic (PV) power plants and wind farms in India. The exact schemes to be financed remain to be finally agreed and are expected to be located in various Indian states. The operation contributes to the addition of clean, renewable energy generation to a power system that it is dominated by coal-fired generation and suffers from significant capacity shortages.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation will focus on PV projects and wind farms with in principle limited environmental and social impact. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the projects will be done in accordance with the Bank's environmental and social standards.

The project may include wind farm allocations that would be subject to a local assembly requirement related to the wind turbine nacelles. The required local component appears to be well below the level at which parts can naturally be sourced locally and at economic prices. A more detailed assessment will be performed by the Bank during appraisal, verifying that the project meets the Bank's criteria of economy and efficiency.

Weitere Unterlagen
15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL
18/05/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL
Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78554091
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160527
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL
Datum der Veröffentlichung
18 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84220108
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160527
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
YES BANK (INDIA) CLIMATE ACTION FL
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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