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IDF LOAN FOR SMES & PRIORITY PROJECTS III

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Montenegro : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/03/2017 : 50.000.000 €
18/10/2017 : 50.000.000 €
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EIB-Delegation unter der Leitung von Vizepräsident Dario Scannapieco zu Besuch in Montenegro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 August 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/03/2017
20160519
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IDF LOAN FOR SMES & PRIORITY PROJECTS III
INVESTMENT AND DEVELOPMENT FUND OF MONTENEGRO JSC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loans for financing small and medium-sized projects carried out primarily by SMEs, as well as final beneficiaries of any size and ownership, including local authorities.

The loan is intended for financing small and medium-sized projects promoted by SMEs (within the Bank's usual eligibility criteria), as well as by local authorities and other public or private sector promoters in the field of environmental protection, energy savings, infrastructure, industry, services and tourism in Montenegro.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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