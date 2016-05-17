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NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019

Unterzeichnung(en)

Betrag
29.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 29.000.000 €
Energie : 29.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2017 : 29.000.000 €
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13/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: Juncker-Plan: EIB vergibt 29 Millionen Euro für Ausbau des Gasnetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Januar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/07/2017
20160517
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019
SONORGAS - SOCIEDADE DE GAS DO NORTE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 29 million
EUR 58 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of the promoter's investment plan to extend the gas distribution networks in its concession areas in the north of Portugal for the period Q3 2016-Q4 2019.

The project will enable the shift from more expensive and polluting fuels, bringing environmental benefits and potentially lower energy costs. The project will be located in less-developed regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on current information, the planned investments fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended 2014/52/EU), leaving it to the competent authority to decide on the need for an EIA.

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
13/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: Juncker-Plan: EIB vergibt 29 Millionen Euro für Ausbau des Gasnetzes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019
Datum der Veröffentlichung
13 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71429328
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160517
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171018850
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160517
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019
Datenblätter
NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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