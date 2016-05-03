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AGC ADVANCED GLASS TECHNOLOGY RDI 2017-2020

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 6.000.000 €
Italien : 10.000.000 €
Spanien : 14.000.000 €
Belgien : 70.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/06/2017 : 6.000.000 €
26/06/2017 : 10.000.000 €
26/06/2017 : 14.000.000 €
26/06/2017 : 70.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGC ADVANCED GLASS TECHNOLOGY RDI 2017-2020
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - AGC ADVANCED GLASS TECHNOLOGY RDI 2017-2020

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2017
20160503
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AGC ADVANCED GLASS TECHNOLOGY RDI 2017-2020
AGC GLASS EUROPE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 155 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the Group's research, development and innovation (RDI) activities on glass processing and glass products for the period 2017-2020. The project will be carried out in the promoter's research and development (R&D) centre in Belgium.

The promoter's RDI focuses on energy efficient glass solutions for use in buildings and cars. The project will further strengthen the proprietary know-how of a European promoter in the field of sustainable glass production and innovative applications which will drive the productivity, competitiveness and environmental sustainability of the company.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns RDI expenditures with respective activities to be carried out in existing facilities already authorised for such purpose and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU, as amended. During the project's appraisal, it will be verified whether the project includes any capital expenditures related to the R&D activities, and whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive. The project team will verify the environmental details during the due diligence and in particular the expected effects and impact on carbon footprint of glass manufacturing as well as applications of the innovative glass products.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC or Directive 2014/25/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC, or Directive 2014/25/EU where applicable, and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
07/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGC ADVANCED GLASS TECHNOLOGY RDI 2017-2020
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - AGC ADVANCED GLASS TECHNOLOGY RDI 2017-2020

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGC ADVANCED GLASS TECHNOLOGY RDI 2017-2020
Datum der Veröffentlichung
7 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71864311
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160503
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Spanien
Frankreich
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AGC ADVANCED GLASS TECHNOLOGY RDI 2017-2020
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
142922715
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160503
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Spanien
Frankreich
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
AGC ADVANCED GLASS TECHNOLOGY RDI 2017-2020
Datenblätter
AGC ADVANCED GLASS TECHNOLOGY RDI 2017-2020

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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