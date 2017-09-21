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CHINA CLIMATE EXIMBANK FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
China : 300.000.000 €
Verkehr : 60.000.000 €
Wasser, Abwasser : 90.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2017 : 60.000.000 €
29/12/2017 : 90.000.000 €
29/12/2017 : 150.000.000 €
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15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHINA CLIMATE EXIMBANK FRAMEWORK LOAN
Zugehörige Pressemitteilungen
China: EIB unterzeichnet mit Eximbank Vertrag über 300 Millionen Euro für Klimaschutzprojekte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2017
20160499
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CHINA CLIMATE EXIMBANK FRAMEWORK LOAN
PRIVATE ENTITY(IES), PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 1000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed framework loan aims to finance diverse sizes of sub-projects eligible under the Bank's own-risk, Climate Action and Environment Facility (CAEF), with a strong focus on climate change mitigation and adaptation. This operation would be a sovereign loan, which will be on-lent by China's main policy bank, Eximbank, as a financial intermediary, to sub-projects in 2017-2020.

The proposed operation contributes to the EU priorities and country development objectives under the EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation and the EU-China Partnership on Climate Change 2015, in particular regarding enhancing the EU-China's strategic and partnership cooperation on climate change and environmental protection.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the promoters to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Social and Environmental standards and policies.

The Bank will require the promoters to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

The EIB is expected to provide significant added value to the growth of the financial intermediary's portfolio related to climate change mitigation and adaptation, sustainable water use and environmental protection.

Weitere Unterlagen
15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHINA CLIMATE EXIMBANK FRAMEWORK LOAN
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHINA CLIMATE EXIMBANK FRAMEWORK LOAN
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77455396
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160499
Sektor(en)
Verkehr
Wasser, Abwasser
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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