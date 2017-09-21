CHINA CLIMATE EXIMBANK FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Energie - Energieversorgung
The proposed framework loan aims to finance diverse sizes of sub-projects eligible under the Bank's own-risk, Climate Action and Environment Facility (CAEF), with a strong focus on climate change mitigation and adaptation. This operation would be a sovereign loan, which will be on-lent by China's main policy bank, Eximbank, as a financial intermediary, to sub-projects in 2017-2020.
The proposed operation contributes to the EU priorities and country development objectives under the EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation and the EU-China Partnership on Climate Change 2015, in particular regarding enhancing the EU-China's strategic and partnership cooperation on climate change and environmental protection.
The Bank will require the promoters to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Social and Environmental standards and policies.
The Bank will require the promoters to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
The EIB is expected to provide significant added value to the growth of the financial intermediary's portfolio related to climate change mitigation and adaptation, sustainable water use and environmental protection.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.