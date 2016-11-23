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ARAB BANK REGIONAL FACILITY FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 15.000.000 €
Palästina* : 45.000.000 €
Libanon : 60.000.000 €
Ägypten : 75.000.000 €
Jordanien : 105.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2017 : 15.000.000 €
19/12/2017 : 45.000.000 €
19/12/2017 : 60.000.000 €
19/12/2017 : 75.000.000 €
19/12/2017 : 105.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Förderung von Beschäftigung und Resilienz im Mittelmeerraum: EIB und Arab Bank unterstützen privaten Sektor mit 300 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2017
20160489
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARAB BANK REGIONAL FACILITY FOR SMES AND MIDCAPS
ARAB BANK PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The facility aims to finance eligible small and medium-sized investments undertaken by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Jordan as well as Egypt, Lebanon, West Bank and Morocco, thereby contributing to economic resilience, employment-generating activities and alleviating the economic burden of the refugee crisis across the region.

Financing of small/medium projects carried out by SMEs, mid-caps and other private or public sector entities

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation and the EIB Guide to Procurement, as appropriate.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Förderung von Beschäftigung und Resilienz im Mittelmeerraum: EIB und Arab Bank unterstützen privaten Sektor mit 300 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen