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LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
151.100.000 €
Länder
Sektor(en)
Libanon : 151.100.000 €
Verkehr : 151.100.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/09/2019 : 151.100.000 €
Andere Links
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16/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT -Environmental and Social Management Framework
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03/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT
Zugehörige Pressemitteilungen
Libanon: EIB vergibt 151 Millionen Euro für bessere und sichere Straßennetze

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/09/2019
20160485
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT
REPUBLIC OF LEBANON
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 151 million
EUR 480 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a framework loan for rehabilitation and safety improvements of part of the national and regional road networks in Lebanon.

The proposed operation is designed to meet Lebanon's developmental needs in the road sector while also stimulating the economy, creating jobs and raising road safety standards on the road network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located within the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, with screening by a competent authority to determine whether an EIA would be required. One main EIA procedure including public consultations has been carried out in accordance with national legislation in Lebanon. The Bank shall investigate environmental and social aspects and verify that the promoter has followed the relevant EU principles, standards and practices during the project appraisal and subsequent scheme allocation procedures.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
16/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT -Environmental and Social Management Framework
03/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Libanon: EIB vergibt 151 Millionen Euro für bessere und sichere Straßennetze

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT -Environmental and Social Management Framework
Datum der Veröffentlichung
16 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86965050
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160485
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Libanon
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT
Datum der Veröffentlichung
3 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82417929
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160485
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Libanon
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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16/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT -Environmental and Social Management Framework
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Übersicht
LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT
Datenblätter
LEBANON ROADS AND EMPLOYMENT PROJECT
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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