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BMCE LIGNE VERTE

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 10.000.000 €
Müllbeseitigung : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/11/2016 : 10.000.000 €
Andere Links
Related public register
31/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMCE LIGNE VERTE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/11/2016
20160434
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BMCE LIGNE VERTE
Financial Intermediaries
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The EIB loan will co-finance solid waste management sector investments by private promoters in Morocco.

The project will contribute to reducing environmental, health and climate impact from waste disposal and to creating a circular economy in Morocco.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have an overall positive impact on environment and public health by improving waste disposal and increasing recycling of waste in Morocco. The project will also contribute to mitigation of climate change by reducing emission of greenhouse gases from landfills.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

Weitere Unterlagen
31/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMCE LIGNE VERTE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMCE LIGNE VERTE
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67860735
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160434
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
BMCE LIGNE VERTE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen