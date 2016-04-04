GEORGIA TRANSPORT CONNECTIVITY

Übersicht
A framework loan to support the construction and upgrading of selected priority primary and secondary roads to ensure (i) Georgia's global connectivity through the East-West Highway corridor linking the country to Europe and Ukraine through the Black Sea ports, Turkey, Armenia and Azerbaijan and (ii) local mobility on the East-West Highway connector roads.
The proposed framework loan will support the Georgian government in implementing their 2017-2020 four-year upgrade/construction programme of priority roads throughout the country. The objective is to promote sustainable road infrastructure development providing efficient transportation, enhancing cross border/regional connectivity and ensuring short and long-term benefits for all road users.
Although not located in the EU the projects would be subject to the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU) and the Birds and Habitats Directives (2009/147/EC and 92/43/EEC). Those projects which would normally fall under Annex I and/or are screened in would require an EIA. The EIA process and approval, biodiversity assessment requirements, social impact and mitigating measures will be further checked during appraisal.
The project will be implemented with other international financial institutions (IFIs), namely the Japan International Cooperation Agency (JICA), the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank. The legal/contractual documentation will require the promoter to ensure that any procurement procedures on the sections financed by the Bank are done in accordance with the EIB Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.