Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 500.000.000 €
Verkehr : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/06/2019 : 50.000.000 €
17/04/2020 : 100.000.000 €
29/09/2017 : 100.000.000 €
10/08/2020 : 100.000.000 €
5/05/2021 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Investitionsplan für Europa – EIB stellt ÖBB-Personenverkehr Kredit über 500 Millionen Euro bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/10/2017
20160392
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK
OEBB-PERSONENVERKEHR AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1700 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project broadly entails the purchase of electric trains to be used for regional passenger railway services in Austria by OeBB Personenverkehr AG.

The project will improve public transport services in Austria. The project will contribute to maintaining public transport competitiveness and attractiveness, thus preventing a modal shift towards private transport and improving commuting and mobility in the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Manufacture of the new train sets will take place in the manufacturer's plant and does not fall within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; therefore no EIA is required.

Compliance with applicable EU directives will be checked during the Bank's due diligence at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
11/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Investitionsplan für Europa – EIB stellt ÖBB-Personenverkehr Kredit über 500 Millionen Euro bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68126243
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160392
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK
Andere Links
Übersicht
CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK
Datenblätter
CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Investitionsplan für Europa – EIB stellt ÖBB-Personenverkehr Kredit über 500 Millionen Euro bereit

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Investitionsplan für Europa – EIB stellt ÖBB-Personenverkehr Kredit über 500 Millionen Euro bereit
Andere Links
Related public register
11/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen