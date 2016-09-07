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OHB SPACE RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Luxemburg : 1.200.000 €
Schweden : 5.700.000 €
Deutschland : 23.100.000 €
Industrie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2016 : 1.200.000 €
19/12/2016 : 5.700.000 €
19/12/2016 : 23.100.000 €
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25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OHB SPACE RDI
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Deutschland: #investEU – EIB stellt OHB Kredit über 30 Millionen Euro zur Verfügung
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2016
20160391
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Telecom Data Transmission RDI
Undisclosed
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 79 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project promotes investments in research, development and innovation (RDI) in next-generation telecom data transmission

The new technology to be developed aims to extend the useful lifecycle of devices and is expected to result in an overall new generation of devices with high potential for commercial scale-up.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities included in the project concern research, development and innovation on telecom data transmission that are not specifically listed in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended by Directive 2014/52/EU, and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. An EIA is therefore not required by EIA directives.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Übergeordnetes Projekt
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OHB SPACE RDI
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67158436
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160391
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Luxemburg
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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