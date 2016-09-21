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ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Telekommunikation : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2016 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Neue Finanzierung im Rahmen des Juncker-Plans: EIB stellt der Iliad-Gruppe 200 Millionen Euro für das Breitbandfestnetz bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2016
20160383
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
ILIAD SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 755 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the expansion of advanced fixed broadband telecommunication infrastructure in France by an alternative telecommunication services provider, to provide FTTH (fibre to the home) based very high speed broadband services.

With the implementation of the project, the promoter plans to extend the coverage of its FTTH to reach over 5m homes in the highly densely populated areas (black areas) in France and to over 8m in the areas with a medium population density (the grey areas). The project includes the roll-out of the fibre network, as well as the related investments in the backbone network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU as amended. The related works have typically limited residual environmental effects as they are carried out in urban areas as well as alongside roads.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
16/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Neue Finanzierung im Rahmen des Juncker-Plans: EIB stellt der Iliad-Gruppe 200 Millionen Euro für das Breitbandfestnetz bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
Datum der Veröffentlichung
16 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66861107
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160383
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135298185
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160383
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
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Übersicht
ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
Datenblätter
ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Neue Finanzierung im Rahmen des Juncker-Plans: EIB stellt der Iliad-Gruppe 200 Millionen Euro für das Breitbandfestnetz bereit

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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