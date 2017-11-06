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ENDESA NETWORK MODERNISATION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 500.000.000 €
Energie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2017 : 500.000.000 €
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24/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterstützt Endesa mit einem Darlehen über 500 Millionen Euro für die Modernisierung seiner Strominfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2017
20160375
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENDESA NETWORK MODERNISATION II
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1331 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of investments to develop and modernise electricity distribution infrastructure throughout Spain between 2017 and 2019.

This investment programme will help the promoter to connect new end-users with renewable generators and improve reliability and quality of electricity supply. Moreover, part of the investments will take place in less-developed regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, where applicable.

Weitere Unterlagen
24/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
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Spanien: EIB unterstützt Endesa mit einem Darlehen über 500 Millionen Euro für die Modernisierung seiner Strominfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79201209
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160375
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
144718697
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160375
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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24/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
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Datenblätter
ENDESA NETWORK MODERNISATION II
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen