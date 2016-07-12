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EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Sektor(en)
Industrie : 8.000.000 €
Energie : 32.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/03/2017 : 4.000.000 €
8/03/2017 : 4.000.000 €
8/03/2017 : 16.000.000 €
8/03/2017 : 16.000.000 €
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26/01/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Einrichtung eines neuen Fonds zur Finanzierung der Energiewende: „Eiffel Energy Transition“

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juli 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/03/2017
20160371
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
EIFFEL INVESTMENT GROUP S.A.S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Fund providing developer finance to small renewables (mostly solar photovoltaic (PV)) and energy efficiency projects mainly in France

Short-term financing to small solar PV, onshore wind and energy efficiency projects/development companies

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the projects and in particular the renewable energy projects to be co-financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU in which case the projects would be subject to an EIA based on Annex III of the EIA Directive. The legal documentation to be entered into between the Bank and the fund will include an obligation on the fund manager to ensure that the portfolio companies are in compliance with the Bank's environmental and social (E&S) requirements.

The Bank will require the fund manager to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the EIB Guide to Procurement or relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
26/01/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Einrichtung eines neuen Fonds zur Finanzierung der Energiewende: „Eiffel Energy Transition“

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68741215
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160371
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
186660975
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160371
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
Datenblätter
EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Einrichtung eines neuen Fonds zur Finanzierung der Energiewende: „Eiffel Energy Transition“

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen