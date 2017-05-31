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GAS NETWORKS IRELAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2018 : 100.000.000 €
Andere Links
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08/07/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - GAS NETWORKS IRELAND - Cluden to Lochfoot Pipeline
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08/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GAS NETWORKS IRELAND - Screening and no significant effects Report - Cluden to Brighouse Pipeline
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08/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GAS NETWORKS IRELAND - EIS - Cluden to Brighouse Pipeline
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14/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NETWORKS IRELAND
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29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORKS IRELAND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/12/2018
20160357
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GAS NETWORKS IRELAND
GAS NETWORKS IRELAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 454 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of the promoter's investment plan in gas transmission and distribution networks. It consists of expansion, reinforcement, refurbishment and replacement works, new service connections, installation of new IT systems and acquisition of equipment.

The project will help to improve the security, safety and reliability of gas supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The permitting of the project components are expected to be at various stages and will be further investigated during appraisal to ensure compliance with the Bank's environmental and social standards.

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the energy sector.

Weitere Unterlagen
08/07/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - GAS NETWORKS IRELAND - Cluden to Lochfoot Pipeline
08/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GAS NETWORKS IRELAND - Screening and no significant effects Report - Cluden to Brighouse Pipeline
08/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GAS NETWORKS IRELAND - EIS - Cluden to Brighouse Pipeline
14/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NETWORKS IRELAND
29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORKS IRELAND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - GAS NETWORKS IRELAND - Cluden to Lochfoot Pipeline
Datum der Veröffentlichung
8 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76879728
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160357
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GAS NETWORKS IRELAND - Screening and no significant effects Report - Cluden to Brighouse Pipeline
Datum der Veröffentlichung
8 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76875167
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160357
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GAS NETWORKS IRELAND - EIS - Cluden to Brighouse Pipeline
Datum der Veröffentlichung
8 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76879216
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160357
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NETWORKS IRELAND
Datum der Veröffentlichung
14 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74508656
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160357
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORKS IRELAND
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151606404
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160357
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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08/07/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - GAS NETWORKS IRELAND - Cluden to Lochfoot Pipeline
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08/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GAS NETWORKS IRELAND - Screening and no significant effects Report - Cluden to Brighouse Pipeline
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Übersicht
GAS NETWORKS IRELAND
Datenblätter
GAS NETWORKS IRELAND

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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