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SOMACYL URBAN AND RURAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 30.000.000 €
Verkehr : 15.000.000 €
Dienstleistungen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/07/2017 : 15.000.000 €
20/07/2017 : 15.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOMACYL URBAN AND RURAL INFRASTRUCTURE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/07/2017
20160355
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOMACYL URBAN AND RURAL INFRASTRUCTURE
SOCIEDAD PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEON SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 62 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EIB loan to finance rural tourism and transport infrastructure in the region of Castilla y León

The operation finances infrastructure in two key areas of the region of Castilla y León's development plans: rural tourism and inter-city bus transport. These investments will foster sustainable growth and employment in sparsely populated areas and contribute to the use of public transport for regional mobility.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment schemes included in the project typically fall outside of the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. However, this will be further analysed during the appraisal, together with the potential impact (both positive and negative) of the investments. Compliance with the EIA Directive, as well as any potential significant or negative impact of the project on areas included in the Natura 2000 network (according to the Habitats Directive 92/43/EEC and the Birds Directive 2009/147/EC) will be assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOMACYL URBAN AND RURAL INFRASTRUCTURE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOMACYL URBAN AND RURAL INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67582494
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160355
Sektor(en)
Dienstleistungen
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOMACYL URBAN AND RURAL INFRASTRUCTURE
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Datenblätter
SOMACYL URBAN AND RURAL INFRASTRUCTURE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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