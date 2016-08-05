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NG GAS DISTRIBUTION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
862.888.032,69 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 862.888.032,69 €
Energie : 862.888.032,69 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2018 : 392.288.724,49 €
15/02/2017 : 470.599.308,2 €
Andere Links
Related public register
01/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NG GAS DISTRIBUTION II
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NG GAS DISTRIBUTION II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 August 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/02/2017
20160353
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NG GAS DISTRIBUTION II
National Grid Gas Distribution Ltd.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 750 million (EUR 866 million)
GBP 1576 million (EUR 1819 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of the promoter's on-going capital and replacement investment programme in its four gas distribution networks in the UK – North West, West Midlands, East of England and North London – for the period Q2 2016-Q1 2019.

The replacement of old mains and equipment and the expansion of the gas distribution system are necessary to maintain the standards of service and safety to existing consumers, as well as providing for growth in demand.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current information suggests that none of the project components will require an EIA per the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU (amended 2014/52/EU).

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
01/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NG GAS DISTRIBUTION II
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NG GAS DISTRIBUTION II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NG GAS DISTRIBUTION II
Datum der Veröffentlichung
1 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68945455
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160353
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NG GAS DISTRIBUTION II
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133476796
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160353
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
01/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NG GAS DISTRIBUTION II
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NG GAS DISTRIBUTION II
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Übersicht
NG GAS DISTRIBUTION II
Datenblätter
NG GAS DISTRIBUTION II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen