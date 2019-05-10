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CAIXABANK TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 70.000.000 €
Dienstleistungen : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/05/2019 : 70.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAIXABANK TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CAIXABANK TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS
Übergeordnetes Projekt
TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/05/2019
20160350
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAIXABANK TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS
CAIXABANK SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 141 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a loan to finance CaixaBank's technology programme, covering the development and implementation of new IT solutions, processes and infrastructure for the 2018 - 2020 period. The project also includes the design, construction and commissioning of a new data centre.

This project will redesign the promoter's business processes and enable the digital transformation of client interaction.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projcts financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation, as appropriate.

The Bank will require that projcts financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAIXABANK TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CAIXABANK TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAIXABANK TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS
Datum der Veröffentlichung
11 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87604819
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160350
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CAIXABANK TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165115763
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160350
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAIXABANK TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CAIXABANK TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS
Andere Links
Übersicht
CAIXABANK TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS
Datenblätter
CAIXABANK TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS
Übergeordnetes Projekt
TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen