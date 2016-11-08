ISTANBUL UNDERGROUND RAIL NETWORK II

Übersicht
The project involves the construction of the 13,4 km-long Atakoy - Ikitelli metro line with 12 new stations on the European side of Istanbul. The new metro line will intersect with six different urban rail systems and provide improved network connections.
The project is expected to generate savings in user time, vehicle operating costs, road accident costs, local air/noise emissions as well as a reduction in greenhouse gas emissions as a result of the expected modal shift of passengers from road to rail.
If situated within the EU, the project would fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore be subject to a screening decision of the competent authority. In this case, the project was screened out based on an environmental assessment prepared in 2015. These documents will be reviewed and assessed during the appraisal to ensure compliance with the EIB's environmental and social standards.
The Bank will require the promoter to ensure that for works to be financed by the proposed EIB loan, procurement procedures are carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.