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BASF INNOVATIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
670.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 670.000.000 €
Industrie : 670.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2016 : 670.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BASF INNOVATIONS
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BASF INNOVATIONS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 August 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2016
20160328
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BASF INNOVATIONS
BASF SE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 670 million
EUR 1740 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Research and development (R&D) related to innovations in chemistry during 2016 to 2017

The project aims to strengthen the company's long-term competitive edge through technology and innovation leadership.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly includes R&D activities that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA under Directive 2011/92/EU, as amended.

The project might also include fixed capital investment related to R&D facility extensions and/or pilot plants that could fall under Annex II of the EIA Directive. This will be assessed during the project appraisal with other environmental details.

The company is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. The Bank will require the company to ensure that the project will be implemented in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BASF INNOVATIONS
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BASF INNOVATIONS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BASF INNOVATIONS
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67150116
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160328
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BASF INNOVATIONS
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86556480
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160328
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BASF INNOVATIONS
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BASF INNOVATIONS
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Datenblätter
BASF INNOVATIONS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen