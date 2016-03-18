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BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 600.000.000 €
Dienstleistungen : 42.000.000 €
Bildung : 558.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/03/2017 : 14.000.000 €
6/12/2016 : 28.000.000 €
7/03/2017 : 186.000.000 €
6/12/2016 : 372.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Historisches Darlehen von 600 Millionen Euro für die Föderation Wallonie-Brüssel

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2016
20160318
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BELGIUM FRENCH COMMUNITY RESEARCH & EDUCATION
COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 1365 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a 5-year investment programme by the Fédération Wallonie-Bruxelles. The investments concern notably the construction or energy-efficient retrofitting of schools, youth and cultural buildings and other eligible infrastructure and Research for a total amount of up to EUR 1.365bn.

The project is aimed at upgrading and modernising the pre-primary, primary, secondary and higher education institution estates, including facilities for children with special educational needs, in the French-speaking part of Belgium, i.e. in the "Fédération Wallonie-Bruxelles".

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schools are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as education is an element of social cohesion.

The public buildings will be required to at least meet the minimum national targets concerning energy efficiency. The design energy performance of the schools and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/UE and/or 2014/25/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Historisches Darlehen von 600 Millionen Euro für die Föderation Wallonie-Brüssel

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69025345
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160318
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172843723
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160318
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
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Übersicht
BELGIUM FRENCH COMMUNITY RESEARCH & EDUCATION
Datenblätter
BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Historisches Darlehen von 600 Millionen Euro für die Föderation Wallonie-Brüssel

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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