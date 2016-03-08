DEVELOPMENT LOAN III FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)
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Intermediated loan for the long-term financing of projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps located in Turkey
Financing of small to medium-sized investments undertaken by SMEs and mid-caps in Turkey. The proposed operation will enable Turkiye Kalkinma Bankasi (TKB), the development bank of Turkey, to continue supporting small and medium-sized businesses in Turkey and contribute to the EIB's long-term support to the sector.
In the EU accession candidate and potential candidate countries, the EIB requires that EU principles and standards be applied in accordance with the Bank's policies, unless any transition arrangements have been agreed during accession negotiations. Consequently, final beneficiaries will be requested to implement and operate the relevant investments in conformity with national laws, and the applicable provisions of the EU acquis, including directives on environmental impact assessment and public access to environmental information.
TKB will be required to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the EIB Guide to Procurement and the relevant applicable EU procurement rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.