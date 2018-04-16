ARTECHE PRODUCT INNOVATION AND TESTING

Übersicht
The loan underlying investments include the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) activities in the field of electrical, electronic products and related services, and particularly on instrument transformers, auxiliary relays, recloser and switches as well as substation automation systems. The project concerns also activities to implement lean principles in the production processes and increase their efficiency, improve processes' quality and quality control in production, as well as upgrade the factories' digital infrastructure. The project comprises only the EU-based investments of the promoter on the above mentioned activities and covers the period 2020-2023.
The project aims at developing innovative products and services to contribute for the power sector by facilitating innovations to help utilities progress towards more intelligent, secure and efficient power systems. The project aims also to implement lean principles in the production processes and increase their efficiency, improve processes' quality and quality control in production as well as to upgrade the factories' digital infrastructure.
RDI activities on electrical, electronic products and related services are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in already-authorised existing facilities, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.