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ARTECHE PRODUCT INNOVATION AND TESTING

Unterzeichnung(en)

Betrag
27.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 27.000.000 €
Industrie : 27.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 27.000.000 €
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Spanien: EIB unterstützt Innovations- und Digitalisierungsstrategie der Arteche-Gruppe mit 27 Millionen Euro
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2019
20160294
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARTECHE PRODUCT INNOVATION AND TESTING
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 27 million
EUR 54 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The loan underlying investments include the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) activities in the field of electrical, electronic products and related services, and particularly on instrument transformers, auxiliary relays, recloser and switches as well as substation automation systems. The project concerns also activities to implement lean principles in the production processes and increase their efficiency, improve processes' quality and quality control in production, as well as upgrade the factories' digital infrastructure. The project comprises only the EU-based investments of the promoter on the above mentioned activities and covers the period 2020-2023.

The project aims at developing innovative products and services to contribute for the power sector by facilitating innovations to help utilities progress towards more intelligent, secure and efficient power systems. The project aims also to implement lean principles in the production processes and increase their efficiency, improve processes' quality and quality control in production as well as to upgrade the factories' digital infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

RDI activities on electrical, electronic products and related services are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in already-authorised existing facilities, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARTECHE PRODUCT INNOVATION AND TESTING
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123600476
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160294
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ARTECHE PRODUCT INNOVATION AND TESTING
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
236766962
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160294
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82865488
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170871
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien, Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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ARTECHE PRODUCT INNOVATION AND TESTING
Datenblätter
ARTECHE PRODUCT INNOVATION AND TESTING
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Übergeordnetes Projekt
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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