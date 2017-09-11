Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

OLMIX (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 30.000.000 €
Industrie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/09/2017 : 15.000.000 €
11/09/2017 : 15.000.000 €
Andere Links
Related public register
20/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OLMIX (EGFF)
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - OLMIX (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Juncker-Plan: Mithilfe der EIB beschleunigt die Amadéite-Gruppe ihre Entwicklung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Dezember 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/09/2017
20160293
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OLMIX (EGFF)
AMADEITE SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 62 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance the promoter's research and development (RDI) activities related to: (i) the identification of novel algae's active ingredients (ii) the development of additional applications for existing products and (iii) the optimization of the industrial process.

The aim is to finance the promoter's four-year investment programme supporting both its RDI activities and international expansion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme includes RDI activities and capex investments at several existing production sites in Europe deploying the best available technologies in terms of environmental impact abatement. Such sites hold valid environmental and operation permits granted under the provisions of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU. Some of the activities covered by the investment programme would fall under Annex II of the EIA Directive 2014/52/EC and will require a screening assessment by the authorities.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement

Kommentar(e)

Loan foreseen under the European Fund for Strategic Investment (EFSI)

Weitere Unterlagen
20/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OLMIX (EGFF)
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - OLMIX (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Juncker-Plan: Mithilfe der EIB beschleunigt die Amadéite-Gruppe ihre Entwicklung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OLMIX (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74964744
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160293
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OLMIX (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164048265
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160293
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
20/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OLMIX (EGFF)
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - OLMIX (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Übersicht
OLMIX (EGFF)
Datenblätter
OLMIX (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Juncker-Plan: Mithilfe der EIB beschleunigt die Amadéite-Gruppe ihre Entwicklung

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Juncker-Plan: Mithilfe der EIB beschleunigt die Amadéite-Gruppe ihre Entwicklung
Andere Links
Related public register
20/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OLMIX (EGFF)
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - OLMIX (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen