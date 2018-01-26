MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS

Übersicht
Through a project finance scheme, the EIB loan will partly finance three solar photovoltaic plants in Mexico as part of the country's clean energy transition plan.
This is an important project for the EIB outside the EU, as it supports climate-related investments in developing countries. At post-approval stage, the plants resulted in having a combined capacity of 1.088 MWp, which at appraisal stage was 991 MW.
If the solar photovoltaic plants were located within the EU they would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an is required. Following Mexican national legislation full EIA and Social Impact assessments are mandatory for such projects. Due to the specificities of the land tenancy in Mexico, the social impacts will be carefully assessed at appraisal. Compliance with the EIB's environmental and social standards and the principles of relevant EU Directives, will be verified at appraisal.
The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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