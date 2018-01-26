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MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
73.494.296,26 €
Länder
Sektor(en)
Mexiko : 73.494.296,26 €
Energie : 73.494.296,26 €
Unterzeichnungsdatum
25/09/2018 : 21.524.391,36 €
25/09/2018 : 23.496.121,25 €
25/09/2018 : 28.473.783,65 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Mexiko: EIB unterstützt Solarprojekte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/09/2018
20160289
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC,CKD INFRAESTRUCTURA MEXICO SA DE CV,ENEL GREEN POWER SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 87 million (EUR 70 million)
USD 1000 million (EUR 810 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Through a project finance scheme, the EIB loan will partly finance three solar photovoltaic plants in Mexico as part of the country's clean energy transition plan.

This is an important project for the EIB outside the EU, as it supports climate-related investments in developing countries. At post-approval stage, the plants resulted in having a combined capacity of 1.088 MWp, which at appraisal stage was 991 MW.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the solar photovoltaic plants were located within the EU they would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an is required. Following Mexican national legislation full EIA and Social Impact assessments are mandatory for such projects. Due to the specificities of the land tenancy in Mexico, the social impacts will be carefully assessed at appraisal. Compliance with the EIB's environmental and social standards and the principles of relevant EU Directives, will be verified at appraisal.

The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
13/02/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS - Evaluación de Impacto Social - Parque "Villanueva Tres"
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Zugehörige Pressemitteilungen
Mexiko: EIB unterstützt Solarprojekte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS - Evaluación de Impacto Social - Parque "Villanueva Tres"
Datum der Veröffentlichung
13 Feb 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82162465
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160289
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mexiko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS - Evaluación de Impacto Social - Proyecto "Villanueva Solar"
Datum der Veröffentlichung
13 Feb 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82168804
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160289
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mexiko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS - Evaluación de Impacto Social - Parque "Don José"
Datum der Veröffentlichung
13 Feb 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82165677
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160289
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mexiko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS - Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular - Proyecto "Parque Solar Villanueva Tres"
Datum der Veröffentlichung
13 Feb 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82166897
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160289
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mexiko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS - Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular - Proyecto "Villanueva Solar"
Datum der Veröffentlichung
13 Feb 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82167881
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160289
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mexiko
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS
Datum der Veröffentlichung
13 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79922454
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160289
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mexiko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS - Manifestación de Impacto Ambiental - Modalidad Particular para el Proyecto "Parque Solar Don José"
Datum der Veröffentlichung
13 Feb 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82166058
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160289
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mexiko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - MEXICO FIRST RENEWABLE ENERGY AUCTIONS
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127637942
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160289
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mexiko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen