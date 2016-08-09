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ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.151.285,94 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 150.151.285,94 €
Durchleitungsdarlehen : 45.045.385,78 €
Energie : 105.105.900,16 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2016 : 13.502.269,29 €
29/11/2016 : 31.505.295,01 €
29/11/2016 : 31.543.116,49 €
29/11/2016 : 73.600.605,15 €
Andere Links
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11/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II
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02/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II
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11/01/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II - NİHAİ ÇED RAPORU - Servatul WPP
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 August 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2016
20160262
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II
TURKIYE IS BANKASI AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan for the financing of eligible sub-projects in Turkey in the fields of renewable energy and energy efficiency and of small and medium-sized enterprises (SMEs)

The project would contribute to EU renewable energy and environmental policy goals, in particular as regards the climate targets. It meets the EIB's priority objectives for energy sector lending (renewable energy sources, energy efficiency) and would support a priority objective in Turkey's Accession Partnership with the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the projects are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive requiring a screening decision by the competent authority on the need to carry out an EIA. The EIB will ensure, also through the provision of technical assistance, that Isbank will finance projects that are in compliance with the applicable national and EU environmental laws with particular reference to impacts on biodiversity and cumulative impacts.

The EIB will review procurement systems and procedures applied by Isbank during appraisal, including compliance with relevant national legislation and the principles of the relevant EU directives. The EIB will ensure that the sub-projects comply with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
11/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II
02/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66880954
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160262
Sektor(en)
Energie
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II
Datum der Veröffentlichung
2 Mar 2020
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125691015
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160262
Sektor(en)
Energie
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II - Çevresel Etki Değerlendirmesi (In Turkish)
Datum der Veröffentlichung
2 Mar 2020
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125685454
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160262
Sektor(en)
Energie
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II - NİHAİ ÇED RAPORU - Alages SEPP
Datum der Veröffentlichung
11 Jan 2023
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135272105
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160262
Sektor(en)
Energie
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II - NİHAİ ÇED RAPORU - Servatul WPP
Datum der Veröffentlichung
11 Jan 2023
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165922513
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160262
Sektor(en)
Energie
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165362189
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160262
Sektor(en)
Energie
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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11/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II
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Datenblätter
ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen