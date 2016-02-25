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RCSI CAMPUS DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 50.000.000 €
Bildung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2016 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
19/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: RCSI und EIB unterzeichnen Darlehensvertrag über 50 Millionen Euro für Investitionen von 106 Millionen Euro in den Dubliner RCSI-Campus

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juli 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2016
20160225
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 103 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will consist of a new academic and education building including a library, theatre and additional sports facilities; the extension of some existing academic buildings and the refurbishment of several existing college facilities.

The project concerns the construction of a new academic and education building, the extension of the Education Research Centre and the refurbishment of several existing college facilities. This will provide additional research facilities, academic facilities, lecture theatres and sports facilities. The RCSI campus is located in the city centre of Dublin.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises the construction of a new academic and education building, the extension of other academic buildings and the refurbishment of several existing college facilities. Directive 2011/92/EU, as amended by Directive 2014/52/EU, does not specifically mention the need for an environmental impact assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the directive). This will be examined during the appraisal.

The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC. The procedures will be assessed during the appraisal.

Weitere Unterlagen
19/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: RCSI und EIB unterzeichnen Darlehensvertrag über 50 Millionen Euro für Investitionen von 106 Millionen Euro in den Dubliner RCSI-Campus

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66708698
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160225
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132344316
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160225
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
19/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
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Übersicht
RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
Datenblätter
RCSI CAMPUS DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: RCSI und EIB unterzeichnen Darlehensvertrag über 50 Millionen Euro für Investitionen von 106 Millionen Euro in den Dubliner RCSI-Campus

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen