GIESECKE & DEVRIENT R&D INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the promoter's research, development and innovation (RDI) activities in relation to its two key business lines: (i) banknote and (ii) mobile security including payment solutions. More precisely, it comprises the development of new models of banknote inspection machines, enhanced secure payment solutions for the banking sector, electronic SIM cards and related management systems for the telecommunication sector, as well as enterprise security solutions for the automotive and public sector. The RDI activity will be carried out during the calendar years 2016 – 2018.
The innovative results of the RDI activities will contribute to reaching the Europe 2020 strategy while improving trust in innovative payment solutions (e.g. internet payment, e-government solutions) and assist in combating counterfeiting of banknotes.
The investments will concern RDI activities likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme will be assessed during the appraisal.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.