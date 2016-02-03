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NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZE 4 UND 6B

Unterzeichnung(en)

Betrag
375.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 375.000.000 €
Verkehr : 375.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/10/2016 : 180.000.000 €
6/10/2016 : 195.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZE 4 UND 6B
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZE 4 UND 6B

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/10/2016
20160203
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZE 4 UND 6B
LAND BADEN-WUERTTEMBERG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 262 million
EUR 525 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment into rolling stock and related infrastructure for local and regional public transport in Baden-Wuerttemberg. It involves network 4 (Rheintal serving cities such as Karlsruhe, Basel and Freiburg) and network 6b (S-Bahn Rhein-Neckar serving cities such as Mannheim, Heidelberg and Ludwigshafen).

The project will improve the public transport service on network 4 Rheintal and on network 6b S-Bahn Rhein-Neckar. The project shall contribute to maintaining public transport competitiveness and attractiveness, thus preventing a modal shift towards private transport and improve commuting and mobility in the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The manufacture of the new train sets will take place in the manufacturer's plant and does not fall within the scope of the EIA Directive 2011/92/EU; therefore no EIA is required.
Compliance with applicable EU directives will be checked as required according to the final scope.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The tenders have been published. Network 4 is published under 2015/S 221-403208, d.d. 14/11/2015 and Network 6b under 2015/S 189-343041, d.d. 30/09/2015..

Weitere Unterlagen
10/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZE 4 UND 6B
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZE 4 UND 6B

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZE 4 UND 6B
Datum der Veröffentlichung
10 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68878952
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160203
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZE 4 UND 6B
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238351320
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160203
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZE 4 UND 6B
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZE 4 UND 6B
Andere Links
Übersicht
NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZE 4 UND 6B
Datenblätter
NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZE 4 UND 6B

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen