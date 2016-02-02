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IRISH SCHOOL PROGRAMME III

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 200.000.000 €
Bildung : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/10/2016 : 200.000.000 €
Andere Links
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13/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH SCHOOL PROGRAMME III
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - IRISH SCHOOL PROGRAMME III
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: Rekorddarlehen der EIB von 200 Millionen Euro für 71 Schulen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/10/2016
20160202
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IRISH SCHOOL PROGRAMME III
DEPARTMENT OF EDUCATION AND SKILLS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 450 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Part-financing of the school capital investment programme defined and implemented by the Department of Education and Skills (DES) of Ireland for the period 2016-2020

The programme comprises the construction, extension and refurbishment of several small-scale (individual cost below EUR 25m) school facilities located all over Ireland. The new schools will have an attractive design and are intended to improve the quality and efficiency of education services' delivery.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes new buildings and extensions and renovation of existing primary and secondary schools. Directive 2011/92/EU does not specifically mention the need for an environmental impact assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the directive). This will be examined during the appraisal.

The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with EU directives on procurement (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC amended by Regulation (EU) 1336/2013). The procedures will be analysed during the appraisal.

Weitere Unterlagen
13/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH SCHOOL PROGRAMME III
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - IRISH SCHOOL PROGRAMME III
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: Rekorddarlehen der EIB von 200 Millionen Euro für 71 Schulen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH SCHOOL PROGRAMME III
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68945703
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160202
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - IRISH SCHOOL PROGRAMME III
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237479873
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20160202
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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IRISH SCHOOL PROGRAMME III
Datenblätter
IRISH SCHOOL PROGRAMME III
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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