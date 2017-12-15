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ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 60.000.000 €
Bildung : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2017 : 60.000.000 €
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15/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB finanziert nachhaltige Schulgebäude der Vereinigung OMO

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2017
20160199
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 159 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project finances the new build of four schools campuses and the reconstruction, renovation and/or extension of six existing schools. All are secondary schools located in the Dutch province of Noord Brabant. All new schools replace facilities that are no longer fit for purpose. Consolidation will occur as the result of school mergers. No increase in overall enrolment capacity is foreseen.

The project investments are heavily focused on increasing energy efficiency and bringing up to norms out of date school facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes new buildings, extensions and renovation of existing primary and secondary schools. The Directive 2011/92/EC does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the European Directive). This will be examined during the appraisal.

The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC). The procedures will be assessed during the appraisal.

Weitere Unterlagen
15/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
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Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB finanziert nachhaltige Schulgebäude der Vereinigung OMO

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Datum der Veröffentlichung
15 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65154477
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160199
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
227931182
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160199
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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15/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
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Datenblätter
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Niederlande: EIB finanziert nachhaltige Schulgebäude der Vereinigung OMO

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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