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ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 140.000.000 €
Bildung : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/06/2016 : 140.000.000 €
Andere Links
Related public register
08/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 April 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/06/2016
20160172
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
ESPOON KAUPUNKI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 358 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the construction of new schools and daycare centres and the refurbishment and/or extension of existing schools.

The project supports the implementation of the city of Espoo's education strategy and comprises the construction of four new pre-schools/daycare centres (of which one will be open 24/7) and three new comprehensive schools, the extensions of three school campuses and the refurbishment of one comprehensive and one upper secondary school in Espoo over the period 2016-2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schools are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the competent authority and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits as education is an element of social cohesion.

The public buildings will be required to at least meet the minimum national targets concerning energy efficiency. The design energy performance of the schools and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
08/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
8 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66903378
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160172
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164516177
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160172
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
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Datenblätter
ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen