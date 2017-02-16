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MEDICAL CREDIT FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
4.297.747,98 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 2.148.873,99 €
Gesundheit : 2.148.873,99 €
Unterzeichnungsdatum
6/09/2018 : 2.148.873,99 €
6/09/2018 : 2.148.873,99 €
Andere Links
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11/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEDICAL CREDIT FUND
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MEDICAL CREDIT FUND
Zugehörige Pressemitteilungen
Kenia: Weitere EIB-Mittel für Privatsektor und ostafrikanische Fonds

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/09/2018
20160171
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MEDICAL CREDIT FUND
PharmAccess Foundation
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 5 million (EUR 4 million)
USD 48 million (EUR 43 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is a loan to the Medical Credit Fund (MCF), a fund that provides debt financing to healthcare providers and companies providing support services to the health sector in Sub-Saharan Africa. The fund's mission is to improve access to quality healthcare in Sub-Saharan Africa, especially for underserved populations.

MCF will provide loans or partial guarantees to partner financial institutions and other intermediaries (such as non-bank financial institutions, leasing companies or supply chain partners), to on-lend as senior secured and partially secured loans and supply chain financing to the benefit of private companies across the healthcare value chain, including primary healthcare providers, networks of clinics and health facilities, and companies providing support services to the health sector (e.g. equipment maintenance, health worker training institutes, etc.). Loans will be accompanied with technical assistance to improve end-borrowers' business performance and quality of operations and/or to support MCF's financial partners in developing their healthcare lending activities. Access to healthcare services in Sub-Saharan Africa is generally scarce due to lack of infrastructure, low quality existing facilities and scarcity of medical staff of all types. About half of the healthcare services is provided by private actors. The private healthcare sector is highly fragmented and in majority composed of small and medium-sized enterprises (SMEs) with limited access to financing due to their lack of banking history and/or collateral and to the high investment risk and limited profitability conventionally associated with the health sector. MCF will therefore contribute to increased availability and quality of healthcare service (through financing of private hospitals, clinics and other healthcare providers), healthcare equipment and medical supplies, and healthcare support services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

MCF's operational guidelines include environmental and social guidelines that are in line with the EIB policies. Individual projects will benefit from individual approaches, depending on the size and area of intervention.

MCF will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with procurement rules acceptable to the EIB.

Weitere Unterlagen
11/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEDICAL CREDIT FUND
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MEDICAL CREDIT FUND
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Kenia: Weitere EIB-Mittel für Privatsektor und ostafrikanische Fonds

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEDICAL CREDIT FUND
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74160263
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160171
Sektor(en)
Dienstleistungen
Gesundheit
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MEDICAL CREDIT FUND
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175468693
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160171
Sektor(en)
Dienstleistungen
Gesundheit
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Kenia: Weitere EIB-Mittel für Privatsektor und ostafrikanische Fonds

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen