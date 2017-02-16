Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
The project is a loan to the Medical Credit Fund (MCF), a fund that provides debt financing to healthcare providers and companies providing support services to the health sector in Sub-Saharan Africa. The fund's mission is to improve access to quality healthcare in Sub-Saharan Africa, especially for underserved populations.
MCF will provide loans or partial guarantees to partner financial institutions and other intermediaries (such as non-bank financial institutions, leasing companies or supply chain partners), to on-lend as senior secured and partially secured loans and supply chain financing to the benefit of private companies across the healthcare value chain, including primary healthcare providers, networks of clinics and health facilities, and companies providing support services to the health sector (e.g. equipment maintenance, health worker training institutes, etc.). Loans will be accompanied with technical assistance to improve end-borrowers' business performance and quality of operations and/or to support MCF's financial partners in developing their healthcare lending activities. Access to healthcare services in Sub-Saharan Africa is generally scarce due to lack of infrastructure, low quality existing facilities and scarcity of medical staff of all types. About half of the healthcare services is provided by private actors. The private healthcare sector is highly fragmented and in majority composed of small and medium-sized enterprises (SMEs) with limited access to financing due to their lack of banking history and/or collateral and to the high investment risk and limited profitability conventionally associated with the health sector. MCF will therefore contribute to increased availability and quality of healthcare service (through financing of private hospitals, clinics and other healthcare providers), healthcare equipment and medical supplies, and healthcare support services.
MCF's operational guidelines include environmental and social guidelines that are in line with the EIB policies. Individual projects will benefit from individual approaches, depending on the size and area of intervention.
MCF will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with procurement rules acceptable to the EIB.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.