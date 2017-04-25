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SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 150.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 30.000.000 €
Industrie : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/11/2017 : 30.000.000 €
15/11/2017 : 120.000.000 €
Andere Links
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt Energieeffizienz- und Forstwirtschaftsinvestitionen von SCA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/11/2017
20160146
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
SVENSKA CELLULOSA AB SCA (PUBL)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 684 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists (i) in the finance of selected renewable energy, energy efficiency and environmental protection measures within an investment programme in Sweden consisting of the upgrade of a pulp mill in Timrå and (ii) the replanting and regeneration of about 68,000 ha of forest, the construction of 4,250 km of forest roads and an upgrade of five forest terminals.

The project will contribute to higher energy efficiency and innovative process optimisation. The operation also aims to upgrade and renew regional forest resources and will enhance and create employment and have significant multiplier effects on the regional rural economies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The mill modernisation project falls under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. A full EIA as well as a permit under the Industrial Emission Directive 2010/75/EU is required. Some of the investments planned within the project programme for modernisation and renewal of forest assets may fall under Annex II of the EIA Directive and would require a screening decision by the competent authority. Details of the permitting procedures, potential impact on nature conservation sites close by and sustainability and origin of the biomass will be further assessed at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
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Andere Links
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Schweden: EIB unterstützt Energieeffizienz- und Forstwirtschaftsinvestitionen von SCA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY - Miljökonsekvensbeskrivning - Ansökan om tillstånd för produktion av
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77103954
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160146
Sektor(en)
Industrie
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66866266
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160146
Sektor(en)
Industrie
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184550940
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160146
Sektor(en)
Industrie
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
Datenblätter
SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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