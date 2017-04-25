SCA OSTRAND MILL EXPANSION AND FORESTRY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The operation consists (i) in the finance of selected renewable energy, energy efficiency and environmental protection measures within an investment programme in Sweden consisting of the upgrade of a pulp mill in Timrå and (ii) the replanting and regeneration of about 68,000 ha of forest, the construction of 4,250 km of forest roads and an upgrade of five forest terminals.
The project will contribute to higher energy efficiency and innovative process optimisation. The operation also aims to upgrade and renew regional forest resources and will enhance and create employment and have significant multiplier effects on the regional rural economies.
The mill modernisation project falls under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. A full EIA as well as a permit under the Industrial Emission Directive 2010/75/EU is required. Some of the investments planned within the project programme for modernisation and renewal of forest assets may fall under Annex II of the EIA Directive and would require a screening decision by the competent authority. Details of the permitting procedures, potential impact on nature conservation sites close by and sustainability and origin of the biomass will be further assessed at appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.