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TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 90.000.000 €
Energie : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/07/2016 : 90.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/07/2016
20160140
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
TOSCANA ENERGIA SPA, TOSCANA ENERGIA SPA, a local multi-utility group in charge of the management and operation of the gas distribution and production of electricity from renewable sources.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 140 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Replacement, upgrading and extension of the promoter's gas distribution network and installation of smart metering systems throughout the network, largely located in the Tuscany region

The project should increase network and community safety, improving reliability and reducing the occurrence of leakages. The installation of smart meters will allow easier access to real-time consumption data, thus potentially enabling better demand management and efficiency gains in network management.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

It is not considered likely that any of the investments will require environmental impact assessments, but this will be reviewed during appraisal.

The promoter is required to tender works, supplies and services contracts following the procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Directive 2004/17/EC, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Weitere Unterlagen
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66784338
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160140
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152433803
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160140
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
Andere Links
Übersicht
TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING
Datenblätter
TOSCANA ENERGIA GAS NETWORK & METERING

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen