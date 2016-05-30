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DIGITAL INNOVATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 5.000.000 €
Finnland : 14.000.000 €
Schweden : 81.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/08/2016 : 5.000.000 €
18/08/2016 : 14.000.000 €
18/08/2016 : 81.000.000 €
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25/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL INNOVATION
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10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL INNOVATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: #InvestEU: EU fördert Digitalisierung der Medien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/08/2016
20160133
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DIGITAL INNOVATION
Confidential
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 253 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to research, development and innovation (RDI) investments used for the development of new content as well as content delivery platforms in Sweden. The outcome of the project will support the promoter's migration to a digital business model for areas such as books, magazines, broadcasting and news. The RDI activities will be carried out mainly in Sweden from 2016 to 2018.

The project supports an European promoter in its efforts to foster its competitive position in high value added products by investing in RDI and therefore contributes to the targets of the Europe 2020 strategy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will concern RDI activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
25/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL INNOVATION
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL INNOVATION
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: #InvestEU: EU fördert Digitalisierung der Medien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
25 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67996946
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160133
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Schweden
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125143448
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160133
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Schweden
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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