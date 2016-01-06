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MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
24.600.000 €
Länder
Sektor(en)
Malawi : 24.600.000 €
Wasser, Abwasser : 24.600.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/07/2017 : 24.600.000 €
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10/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT
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02/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for Lunyangwa Dam Rising
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02/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for two river intakes on Lunyangwa River
Zugehörige Pressemitteilungen
Malawi: EIB unterstützt erneut Wasserinfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 August 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/07/2017
20160106
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MALAWI NWB WATER EFFICIENCY PROJECT
NORTHERN REGION WATER BOARD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 60 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Investment programme to optimise available water resources to bridge the gap in water demand for specific areas in northern Malawi in the short-medium term.

The objective of the project is to ensure a reliable water supply, primarily for the populations of Mzuzu and Ekwendeni areas in the northern region of Malawi. The project's main components consist of upgrading and extending the water distribution system, upgrading of water treatment works, reduction of leakages, improving network management and water supply to low income areas. Certain designs are also expected to be carried out for the medium-long term projects including in particular a significant new water supply dam on the Lambilambi river.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investment components are largely confined to replacement of existing pipes and extension of water-treatment facilities. Therefore the operation is unlikely to result in any significant negative social or environmental impacts. The possible exception is the proposed raising of the existing Lunyangwa Dam by approximately 1m which would require an environmental impact assessment to be carried out.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
10/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT
02/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for Lunyangwa Dam Rising
02/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for two river intakes on Lunyangwa River
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Zugehörige Pressemitteilungen
Malawi: EIB unterstützt erneut Wasserinfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66453534
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160106
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for Lunyangwa Dam Rising
Datum der Veröffentlichung
2 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123952467
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160106
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment for two river intakes on Lunyangwa River
Datum der Veröffentlichung
2 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123948698
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160106
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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MALAWI NWB WATER EFFICIENCY PROJECT
Datenblätter
MALAWI NRWB WATER EFFICIENCY PROJECT
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Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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