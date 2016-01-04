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PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
420.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 420.000.000 €
Wasser, Abwasser : 420.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2019 : 99.388.000 €
12/09/2017 : 320.612.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/09/2017
20160104
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION
ADP - AGUAS DE PORTUGAL SGPS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 420 million
EUR 881 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Investments of the Águas de Portugal group in the water and wastewater sector across Portugal during the 2014-2020 period

The project has multiple objectives, including achieving compliance with the Urban Wastewater Treatment and Drinking Directives, as well as improving the quality of water bodies in line with the objectives of the Water Framework Directive. Moreover, the project is a stepping stone towards the implementation of the new strategy for the water and wastewater sector adopted by the Government of Portugal, called PENSAAR 2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will contribute towards ensuring compliance with the water quality standards set by the relevant sector directives, in particular the Water Framework Directive 2000/60/EC, the Urban Waste Water Directive 91/271/EEC as amended by Directive 98/15/EC, and the Drinking Water Directive 98/83/EC. The promoter will be required to comply with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, and the requirements of the Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives, where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

Contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Anexos - Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Interceptor e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2017
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77830805
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160104
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental da Estaçao de Tratamento de Águas Residuais da Companheira (Portimão) - Resumo Não Técnico - Versão Preliminar
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2017
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77809865
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160104
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental da Estaçao de Tratamento de Águas Residuais da Companheira - Aditamento I
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2017
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77813919
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160104
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental da Estaçao de Tratamento de Águas Residuais da Companheira - Aditamento II
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2017
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77815029
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160104
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75321178
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160104
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental da Estaçao de Tratamento de Águas Residuais da Companheira (Portimão) - Caracterização da Situação de Referência
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2017
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77812711
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160104
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental da Estaçao de Tratamento de Águas Residuais da Companheira (Portimão) - Figuras, Fotografias e Cartografia
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2017
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77800528
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160104
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental da Estaçao de Tratamento de Águas Residuais da Companheira (Portimão) - Resumo Não Técnico
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2017
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77806062
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160104
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Relatório Sίntese - Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Interceptor e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2017
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77827797
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160104
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental da Estaçao de Tratamento de Águas Residuais da Companheira (Portimão) - Impactes, Medidas, e Conclusões
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2017
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77793833
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160104
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudio de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico - Adutora ETA de Morgavel – Reservatório de Monte-Chãos
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124129358
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160104
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental - Relatório Síntese - Conduta Adutora Entre A ETA de Morgavel – Reservatório de Monte-Chãos
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124131258
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160104
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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