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RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 70.000.000 €
Industrie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2016 : 70.000.000 €
Andere Links
Related public register
20/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2016
20160096
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 170 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the Promoter's investments in the El Burgo de Ebro plant (Spain).

The project foresees the production of new containerboard grades.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By virtue of its technical characteristics, the project will be under the provisions of Annex II EIA Directive 2011/92/EU (and its amending Directives). The status and details of the EIA and IED authorization procedures as well as other relevant environmental and occupational health and safety (OHS) "acquis" will be assessed at appraisal.

The Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
20/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66858656
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160096
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130208540
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160096
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
20/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
Andere Links
Übersicht
RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN
Datenblätter
RECYCLED PAPER CIRCULAR ECONOMY SPAIN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen